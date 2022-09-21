اخبار الرياضه السعوديه رينارد يطالب اللاعبين بـ«الانضباط» قبل الإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام - مناورة كروية تحدد تشكيلة لقاء الإكوادور

شدد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، خلال المناورة الكروية التي جرت أمس (الثلاثاء) على ملعب منتجع «لافينكا»، على ضرورة الانضباط الفني من قبل اللاعبين وتطبيق النهج الفني الذي سيواجه به منتخب الإكوادور، في اللقاء الودي الأول بعد غد (الجمعة) عند الساعة (9:00) مساء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الإعدادية الثانية لكأس العالم 2022.

وشهدت تدريبات الصقور الخضر روحاً معنوية عالية من قبل جميع اللاعبين وحرصهم على الاستفادة من المعسكر الحالي بمدينة أليكانتي الإسبانية، والتحضير الجيد للمونديال.

وركز المدرب رينارد على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تطبيقها في لقاء الإكوادور الودي، وسيعتمد العناصر الأساسية في الحصة التدريبية التي ستجرى اليوم (الأربعاء).

وسيختتم الأخضر مبارياته الودية بمواجهة منتخب أمريكا الثلاثاء القادم، عند الساعة (9:00) مساء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.