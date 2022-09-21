اخبار الرياضه السعوديه «البوتشيا» تستقطب 85 لاعباً في بطولة تبوك الأولى

وقال المشرف العام على جامعة الأمير فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، في كلمة له خلال حفل التدشين: إن هذه البطولة التي تأتي بالشراكة مع نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك وفرعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة، هي إحدى المبادرات التنموية لإمارة منطقة تبوك، وتستضيفها جامعة الأمير فهد بن سلطان دعماً للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، وتعتبر هي الأولى من نوعها، وتضم عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقةً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية، رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم ودمجهم في المجتمع والتعايش معهم.
وأضاف، أن جامعة الأمير فهد بن سلطان تسعد بدعم مثل هذه الرياضات ذات البعد الإنساني، وتجدها فرصة سانحة لمزيد من المشاركات المجتمعية التي تهدف إليها الجامعة، بدعم لا محدود واهتمام بالغ من قبل الأمير فهد بن سلطان، الذي دائماً ما يشجع مثل هذه المبادرات ويؤكد عليها، مشيراً إلى أن البطولة ستنطلق الأحد القادم، وحتى الخميس 29 سبتمبر الجاري، سائلاً الله التوفيق لجميع المشاركين.
من جهته، ثمن مؤسس اللعبة رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية بالبطولة محسن آل إسماعيل لأمير منطقة تبوك رعايته مثل هذه المبادرات الرائدة لخدمة شريحة غالية من أبناء الوطن، مبيناً أن هذه المنافسات موجهة للأفراد ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة، وتتضمن حمل كرة بيضاء يتنافس عليها فريقان من المشاركين، ويتم احتساب نقطة لكل منافس يصل ذهنياً إلى هذه الكرة في وقت محدد، حسب أنظمة اللعبة التي يشترط فيها أن يكون اللاعب سليماً ذهنياً ولديه إعاقة جسدية في أطرافه الأربعة، وهي من الألعاب الفريدة في العالم التي تحتمل المنافسة بين الذكر والأنثى، نظراً لاعتمادها على الرياضة الذهنية الفردية والجماعية، منوهاً بأهمية هذه اللعبة لما لها من فوائد إيجابية على دمج الأفراد من ذوي الإعاقات الشديدة في المجتمع وفي الأماكن العامة، والترويح عنهم بدل أن يتم تركهم ليعيشوا في عزلتهم السائدة نظراً لوضعهم الصحي السائد.
وذكر آل إسماعيل، أنه قد تم تأهيل نحو 35 حكماً لهذه اللعبة من أبناء منطقة تبوك، إلى جانب عدد من الحكام الدوليين، بمشاركة ما يزيد على 8 فرق من المشاركين في البطولة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه رينارد يطالب اللاعبين بـ«الانضباط» قبل الإكوادور
- السعوديه عمر ونور يحتفلان بعقد قرانهما
- السعوديه أمير الجوف يعزّي الخالدي في وفاة ابن شقيقه
- السعوديه عمة رمضان المتعب
- الناصر: الطاقة التقليدية معقولة التكلفة مطلوبة على المدى الطويل
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «البوتشيا» تستقطب 85 لاعباً في بطولة تبوك الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.