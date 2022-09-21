︎ . المناطق_متابعات قال الدكتور خالد آل هميل “⁩الأكاديمي ورئيس الهيئة العليا لاتحاد الإعلاميين العرب” أن المملكة العربية السعودية بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد استطاعت أن تبذل الجهود المحلية والإقليمية لوأد ومكافحة الإرهاب. وتابع خلال حديثه عبر قناة “24 السعودية” أن المملكة نجحت بالتعاون مع الدول الكبري والإقليمية عبر اعتدال لمكافحة هذا التطرف الرهيب الذي شمل منطقة الشرق الأوسط وحتي أوروبا. وأضاف أن مشاركة المملكة العربية السعودية في المؤتمر السابع لمكافحة الأديان هي مشاركة فاعلة ومهمة جداً، والمملكة كانت ترتكز على السلام والإسلام المعتدل، سواء في داخلها أو على المستوي الإقليمي أو الدولي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهيئة العليا لاتحاد الإعلاميين العرب: المملكة استطاعت أن تبذل الجهود المحلية والاقليمية لوأد ومكافحة الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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