عالم سموم يحذر من استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام

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حذر عالم سموم روسي من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام لاحتوائها على نسبة عالية من الألمنيوم، يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبب أمراضاً مختلفة.
وأكد البروفيسور ميخائيل كوتوشوف، أن ورق الألمنيوم يحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، ويمكن أن يسبب اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان.
وأشار إلى أن دخول هذه المواد الكيميائية إلى جسم الإنسان تتنكر كهرمونات أنثوية، وعندما تتراكم تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني.
وبين بأنه يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية، والسمنة وحتى السرطان وأمراض أخرى.
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Source akhbaar24
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