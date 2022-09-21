︎
.
المناطق_واس
تنطلقُ بعد غدٍ الخميس، بطولةُ “رالي عسير” التي ينظِّمُها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2022، التي ستقام شرق منطقة عسير خلال المدة 22 – 24 سبتمبر الجاري بمشاركة 42 متسابقًا ومتسابقةً.
وأعلنَ الاتحاد عن استكمال جميع الاستعدادات التحضيرية لانطلاق البطولة، حيث سيتم غدًا فتح مواقف الصيانة، والفحص الفني للمركبات، وكذلك استعراض تعليمات المنافسة للمتسابقين.
كما سيتم تنظيم حفل الانطلاق مساء الخميس المقبل في حديقة سما أبها، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد سطام الحزامي واللجان المنظمة للبطولة.
وستنطلقُ منافسات البطولة في محافظة طريب ومراكزها عبر مرحلتين تضم 4 مجموعات سيتم توزيعها على مسافة 183.83 /كم في اليوم الأول، و188.36/كم في اليوم الثاني، مرورًا بمراكز الغضاة وقرن القاعة ومحافظة طريب
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر 42 متسابقًا ومتسابقةً ضمن منافسات بطولة “السعودية تويوتا 2022” في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.