«الجنسية الروسية» للأجانب مقابل القتال في أوكرانيا

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المناطقق_متابعات

صادق مجلس الدوما الروسي على قرار يسمح بتسهيل منح الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب تزامنًا مع شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا شرقي البلاد، مستغلة المكاسب السريعة التي حققتها بعد أيام من القتال الذي غيّر مسار الصراع بشكل حاد

ونص التعديل التشريعي على:

– منح الجنسية للمقاتلين الأجانب بعد إتمامهم سنة واحدة فقط ضمن الجيش الروسي، بعدما كان القانون السابق ينص على منحهم الجنسية بعد 3 سنوات من الخدمة.

– سيتمكن الأجانب الذين أبرموا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية للخدمة في التشكيلات العسكرية أو القوات العسكرية لمدة عام واحد على الأقل، من الحصول على الجنسية بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة.

– كما يتضمن التعديل على تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري من خمس سنوات إلى سنة واحدة للرتب “جندي، بحار، رقيب، رئيس عمال”.

وأعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، تعاون مركز الهجرة التابع للعاصمة في منطقة “ساخوروفا” مع وزارة الدفاع بشأن تبسيط الحصول على الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب، ممن أبرموا عقدا لمدة عام واحد على الأقل للخدمة في الجيش؛ لضخ المزيد من العناصر الجديدة.

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Source almnatiq

