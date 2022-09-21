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كشف جراح الظفيري وكيل لاعب نادي النصر، عبدالرحمن غريب، عن تلقي موكله عدة عروض أخرى بخلاف النصر. وقال الظفيري، لبرنامج “كورة”:”بجانب عرض النصر كانت هناك عروض للاعب من أندية الريان القطري وملقا الأسباني وشباب أهلي دبي”. وأتم وكيل لاعب نادي النصر تصريحاته بقوله:”أنا من أقنع اللاعب بمغادرة الأهلي رغم رفض الإدارة، لإبراز نجوميته والمشاركة في كأس العالم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكيل عبدالرحمن غريب: اللاعب تلقى عروضًا من ملقا الإسباني والريان القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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