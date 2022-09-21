لا ملفات ورقية للطلاب المستجدين - #عاجل

منعت وزارة التعليم إلزام أولياء أمور الطلاب المستجدين في الصفوف الدراسية الأولى والروضات إحضار الملف الورقي، واكتفاء المدارس فقط بمطابقة الأوراق الثبوتية على نظام نور، وأوضحت الوزارة أن إلزام ولي الأمر بذلك يعد مخالفا للتعليمات وعرضة للمساءلة.

أنظمة إلكترونية

وأبلغت وزارة التعليم منسوبيها في الإدارات بعدم إلزام ولي أمر الطالب بإحضار الملف الورقي من أجل تسجيل الطلاب والطالبات، وتوجيه مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة والعالمية والأجنبية باستبعاد الأوراق كمتطلب لتسجيل الطلاب المستجدين، بناء على توجه الوزارة لأتمتة جميع تعاملاتها وأنظمتها الإلكترونية معتبرة الأوراق الثبوتية لولي الأمر مخالفة.

خطط تفاعلية

وطالبت الوزارة إدارات التعليم بإبلاغ مديري ومديرات المدارس والروضات بالعمل على ما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغه لكافة الروضات ومدارس الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية للتقيد بما ورد في مضمون التقويم.

ووجهت وزارة التعليم في وقت سابق إداراتها في المناطق إلى المدارس بعدم مطالبة أولياء الأمور بطباعة المقررات الرقمية، معتبرة ذلك مخالفا لتوجيهات الوزارة من خلال إصدار دليل دراسي مطور لهذا العام، يتضمن مواد دراسية رقمية لم تطبع مقرراتها تعزيزا للتعلم الإلكتروني، وأهمية تفعيل الطلاب والطالبات للمقررات الرقمية من خلال المنصات الداعمة «عين أو مدرستي».

واستحدثت مقررات بصيغة إلكترونية في الخطط الدراسية تفاعلية لجميع الطلاب، وهي مطورة بناء على معايير التعليم الإلكتروني للتعليم العام، والتي تشمل معايير التصميم والتفاعل والعدالة، وإمكانية الوصول والقياس والتقويم، وذلك لبناء مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعلم مدى الحياة.

إجراءات

عدم إلزام ولي أمر الطالب بإحضار الملف الورقي

التوجيه يشمل المدارس الحكومية والخاصة والعالمية

استبعاد الأوراق كمتطلب لتسجيل الطلاب المستجدين

أتمتة جميع التعاملات بالأنظمة الإلكترونية

الأوراق الثبوتية لولي الأمر مخالفة وعرضة للمساءلة