شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تستقر على معاقبة "المولد".. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على معاقبة المولد، بعد الفعل الذي بدر منه تجاه حكم مباراة الاتفاق والرائد، وتحدثه عنه في أحد اللقاءات الإعلامية.

الرائد يفوز على الاتفاق بثنائية

وتمكن الرائد من تدوين فوز مثير على الاتفاق بثنائية مقابل هدف بعد مباراة مثيرة بين الطرفين، والتي شهدت العديد من الفرص الحاسمة.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تُعاقب "سعيد المولد"

واستقرت رابطة الاتحاد السعودي لكرة القدم على معاقبة "سعيد المولد"، بمبلغ مالي ضخم يُقدر بـ 20 ألف ريال، وفقا للببيان الرسمي المنشور بالحساب الرسمي.

وأكدت لجنة الانضباط السعودية بأن القرار غير القابل للاستئناف، وفقًا للمادة “139” من لائحة الانضباط والأخلاق، بعدما تم تأكيد ثبوت مخالفة اللاعب للمادة “50ـ2” من اللائحة.

موعد مباراة الاتفاق والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

وفي سياق آخر من المقرر أن يقع الاتفاق في مواجهة قوية أمام الطائي يوم السبت الموافق 1 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تبدأ صافرة البداية مساء السبت في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الاتفاق في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط لا غير بعد تحقيق فوز وحيد وتعادل منذ انطلاق النسخة الجارية من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.