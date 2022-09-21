شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. الأقوى دفاعيًا في دوري يلو والإدارة تثورعلى نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار أهلي جدة السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

نرصد لكم أخبار أهلي جدة اليوم الثلاثاء 20/9/2022، وذلك يأتي واضحًا في السطور التالية..

الأهلي الأقوى دفاعيًا في دوري يلو

تواجد فريق أهلي جدة عبر رأس قائمة أقوى الفرق دفاعًا في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، بعد انقضاء 5 جولات من منافسات المسابقة هذا الموسم، حيث تلقى الراقي 3 أهداف في شباكه فقط لا غير منذ انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

ويغيب أهلي جدة عن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجاري 2022/2023، للمرة الأولى بعدما جاء في المركز الـ 15 من جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة فقط لا غير، ونتج عن ذلك هبوطه إلى دوري يلو وسط صدمة وزهول من مشجعيه.

إدارة أهلي جدة تستقر على معاقبة نجم الفريق

تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية باقتراب نادي أهلي جدة السعودي من معاقبة نجم الفريق يوسف العبدلي، بعد الفعل الاخير الذي بُدر منه تجاه يوسف عنبر المدير الفني "المؤقت" للفريق.

وبالفعل قررت إدارة الفريق توقيع غرامة على العبدلي، بسبب تهربه من المشاركة في المباريات، ورفضه بشكل قاطع التواجد في التشكيل الأساسي مع الأهلي أمام أحد لسبب غير مُقنع.

وفي سياق منفصل.. حاولت إدارة الراقي تسويق خدمات العبدلي بالبيع النهائي أو الإعارة خلال الصيف الماضي بعد أيام قليلة من التعاقد معه، بسبب المستوى السيئ الذي ظهر به التونسي خلال تحضيرات الموسم الحالي.

لتنتهي جميع محالاوت "إدارة الأهلي الماضية" بالفشل، ليبقى اللاعب مستمرًا في صفوف الراقي.

تعرف على موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وتنطلق ركلة البداية في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

وفي ذات السياق يقع الأهلي في المركز السابع برصيد 8 نقاط فقط لا غير، بعد تحقيقه فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.