اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع لجنة الإسكوا

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الخارجية يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77

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