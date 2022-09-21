اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي مفوض شرطة بوسطن

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يحضر حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة نيبال لدى مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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