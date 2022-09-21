اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 267 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - كلية القباله بجامعة جبله الطبيه تنفرد باول حملة توعويه بمدارس البنات الثانويه بمحافظة إب : كلية القباله بجامعة جبله الطبيه تنفرد باول حمله توعويه

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