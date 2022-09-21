محمد بن مسعود - الدمام - لم يتغير موقف الأندية الثلاثة الأوائل بمسابقة الدوري العام للبولينج للموسم الجاري 2022-2023 حتى الأسبوع الثامن، بعدما واصل نادي الرفاع الشرقي تصدره 54 نقطة، بينما حافظ المنامة على مركز الوصافة 46 نقطة والبحرين بالمركز الثالث 46 نقطة.
كما حافظ نادي الحالة على مركزه الرابع 30 نقطة وجاء الرفاع خامسا 26 نقطة وأم الحصم سادسا 20 نقطة ونادي الصم سابعا 10 نقاط والاتفاق ثامنا 6 نقاط ومدينة عيسى تاسعا 6 نقاط.
وكانت نتائج الأسبوع الثامن قد أسفرت عن فوز المنامة على أم الحصم 6/2 وفوز الرفاع الشرقي على الحالة 6/2، وانتصار نادي الصم على مدينة عيسى 6/2، وفوز البحرين على الرفاع 8/0.
واستمر تألق لاعبو نادي البحرين في البطولة بعدما حصل اللاعب محمد مريد على جائزة أعلى شوط لهذا الأسبوع 279 نقطة، وكسب اللاعب عبدالله عبدالكريم على 3 أشواط 690 نقطة، وحصل اللاعب ايمرسون على أعلى معدل 232.
ويتصدر لاعب البحرين إيمرسون الترتيب العام للاعبين وفق أفضل معدل 232.33 من 3 أشواط، ويأتي زميله اللاعب فواز عبدالله ثانيا 216.33 من 18 شوطا، وعبدالله عبدالكريم ثالثا 215.67 من 21 شوطا، ولاعب الرفاع الشرقي أحمد القعود رابعا 209.76 نقطة من 21 شوطا، ولاعب البحرين محمد مريد خامسا 206.38 نقطة من 21 شوط، ولاعب المنامة عمر راشد سادسا 203.57 من 21 نقطة، ولاعب الرفاع الشرقي أسامة عبدالرحمن سابعا 201.61 من 18 شوطا، ولاعب الحالة عيسى تقي ثامنا 200.86 من 21 شوطا، ولاعب البحرين زياد الخلوي تاسعا 198.67 نقطة من 3 أشواط، ولاعب الحالة حسين غلوم عاشرا 197.86 نقطة من 21 شوطا.
قد يهمك أيضاً :-
- قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد البحريني لكرة القدم
- عسكر يشيد بالشراكة مع جمعية الصحفيين في تنظيم دورة المنسقين الإعلاميين
- منتخب الترايثلون يشارك في بطولة كأس الخليج في عُمان
- منتخبنا يواصل تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر
- سقوط «السوبر» يُثير القلق في الرفاع.. وسهام الانتقاد تطال الجميع
كانت هذه تفاصيل خبر بولينج الشرقي والمنامة والبحرين يتمسّكون بالمراكز الثلاثة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.