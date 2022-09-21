بولينج الشرقي والمنامة والبحرين يتمسّكون بالمراكز الثلاثة الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتغير موقف الأندية الثلاثة الأوائل بمسابقة الدوري العام للبولينج للموسم الجاري 2022-2023 حتى الأسبوع الثامن، بعدما واصل نادي الرفاع الشرقي تصدره 54 نقطة، بينما حافظ المنامة على مركز الوصافة 46 نقطة والبحرين بالمركز الثالث 46 نقطة.

كما حافظ نادي الحالة على مركزه الرابع 30 نقطة وجاء الرفاع خامسا 26 نقطة وأم الحصم سادسا 20 نقطة ونادي الصم سابعا 10 نقاط والاتفاق ثامنا 6 نقاط ومدينة عيسى تاسعا 6 نقاط.

وكانت نتائج الأسبوع الثامن قد أسفرت عن فوز المنامة على أم الحصم 6/2 وفوز الرفاع الشرقي على الحالة 6/2، وانتصار نادي الصم على مدينة عيسى 6/‏2، وفوز البحرين على الرفاع 8/0.

واستمر تألق لاعبو نادي البحرين في البطولة بعدما حصل اللاعب محمد مريد على جائزة أعلى شوط لهذا الأسبوع 279 نقطة، وكسب اللاعب عبدالله عبدالكريم على 3 أشواط 690 نقطة، وحصل اللاعب ايمرسون على أعلى معدل 232.

ويتصدر لاعب البحرين إيمرسون الترتيب العام للاعبين وفق أفضل معدل 232.33 من 3 أشواط، ويأتي زميله اللاعب فواز عبدالله ثانيا 216.33 من 18 شوطا، وعبدالله عبدالكريم ثالثا 215.67 من 21 شوطا، ولاعب الرفاع الشرقي أحمد القعود رابعا 209.76 نقطة من 21 شوطا، ولاعب البحرين محمد مريد خامسا 206.38 نقطة من 21 شوط، ولاعب المنامة عمر راشد سادسا 203.57 من 21 نقطة، ولاعب الرفاع الشرقي أسامة عبدالرحمن سابعا 201.61 من 18 شوطا، ولاعب الحالة عيسى تقي ثامنا 200.86 من 21 شوطا، ولاعب البحرين زياد الخلوي تاسعا 198.67 نقطة من 3 أشواط، ولاعب الحالة حسين غلوم عاشرا 197.86 نقطة من 21 شوطا.