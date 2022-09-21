قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد البحريني لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد البحريني لكرة القدم عددًا من القرارات، وذلك في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة يوسف يعقوبي.

وجاءت القرارات كما يلي:

1. إنذار نادي مدينة عيسى لتأخير انطلاقة المباراة أمام أم الحصم في دوري الدرجة الثانية لمدة 5 دقائق، بسبب تعديل معدات اللاعبين.

2. إنذار النادي الأهلي لتأخير انطلاقة المباراة أمام الخالدية ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز لمدة 3 دقائق، بسبب تعديل معدات اللاعبين.

3. إنذار نادي الخالدية لتأخير انطلاقة المباراة 3 دقائق أمام الأهلي ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز، بسبب تعديل معدات اللاعبين، وتأخير بداية الشوط الثاني 4 دقائق، بسبب تأخر خروج نادي الخالدية إلى أرضية الملعب.

4. إنذار نادي المنامة لتأخير انطلاقة المباراة أمام سترة ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز لمدة 3 دقائق، بسبب تأخر نزول الفريقين إلى أرضية الملعب، كما تم إيقاف أحمد جواهري 7 مباريات مع تغريم النادي 200 دينار بحريني، استنادًا للمادة (67) البند (19) من لائحة الانضباط.

5. إنذار نادي سترة لتأخير انطلاقة المباراة أمام المنامة ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز لمدة 3 دقائق، بسبب تأخر نزول الفريقين إلى أرضية الملعب.

6. إنذار نادي الحالة لتأخير انطلاقة المباراة أمام البديع ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز لمدة دقيقة واحدة في الشوط الثاني، بسبب تأخر نزول حارس المرمى إلى أرضية الملعب.

7. إنذار نادي البسيتين لتأخير انطلاقة المباراة أمام بوري ضمن دوري الدرجة الثانية لمدة 5 دقائق، بسبب تأخر لاعبي نادي البسيتين في النزول الى أرضية الملعب بسبب إصلاح معدات اللاعبين، وتغريم النادي 100 دينار بحريني بسبب حصول الفريق على أكثر من 4 إنذارات في نفس المباراة.

8. إنذار نادي الشباب لتأخير انطلاقة المباراة أمام الرفاع ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز لمدة دقيقتين، بسبب تأخر اللاعبين في النزول إلى أرضية الملعب.

9. إنذار نادي الاتفاق لتأخير انطلاقة المباراة أمام اتحاد الريف ضمن دوري الدرجة الثانية لمدة 17 دقيقة، بسبب عدم جاهزية معدات اللاعبين.