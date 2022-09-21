عسكر يشيد بالشراكة مع جمعية الصحفيين في تنظيم دورة المنسقين الإعلاميين

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظمت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية دورة خاصة للمنسقين الإعلاميين في الأندية والاتحادات الرياضية في المملكة، وذلك في قاعة المؤتمرات بستاد البحرين الوطني، بحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر التعاون والشراكة التي تجمع الهيئة العامة للرياضة مع جمعية الصحفيين البحرينية، مشيرًا إلى أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يولي مسألة تطوير الاعلام الرياضي أهمية كبرى لا سيما في المؤسسات الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه المراكز الإعلامية في الأندية والاتحادات لدعم الحركة الرياضية وتشكيل الرأي العام، ما يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في البحرين بشكل عام.

واستقطبت الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرين الأكاديميين والمتحدثين البارزين، إذ تحدث الدكتور عبدالله الطاهر المحاضر في الجامعة الخليجية حول الخبر الصحفي وطريقة إعداده الصحيحة، في حين ركزت الإعلامية الدكتورة سمر الابيوكي على أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأداء الابتكاري، بينما تطرق الإعلامي مازن أنور للأساليب الحديثة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي رياضيا، بجانب حديث الإعلامي عيسى شريدة عن الاعلام الرياضي ودور المنسقين في الأندية والاتحادات.

وعبّر الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر عن جزيل شكره للمحاضرين والمتحدثين في الدورة التدريبية، متحدثا عن أهمية المعلومات والاستفادة التي قدّموها للمشاركين، في حين قدم شهادات التقدير للمتحدثين في ختام الدورة.في المقابل، رفع أحمد كريم رئيس لجنة الاعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية كل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الاهتمام الذي يوليه سموه لتطوير منظومة الاعلام الرياضي في المملكة، مؤكدًا أن هذه الرعاية سيكون لها الأثر البارز على الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال والإسهام في ابراز الاحداث الرياضية بالشكل المطلوب، إلى جانب تحقيق التأثير وجذب الجماهير.

وعبّر كريم عن سعادته بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للرياضة وجمعية الصحفيين البحرينية، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية الخاصة بالمنسقين الإعلاميين في الأندية والاتحادات تمثل بداية لسلسلة من البرامج المشتركة بين الجانبين على سبيل تحقيق الأهداف والتطلعات، مقدمًا شكره للمحاضرين والمتحدثين على تعاونهم وعلى المعلومات الثرية التي قدموها، مثمنًا كذلك الحضور المميز من المشاركين وتفاعلهم الكبير مع محاور الدورة التدريبية.