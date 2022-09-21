منتخب الترايثلون يشارك في بطولة كأس الخليج في عُمان

محمد بن مسعود - الدمام - يغادر اليوم الأربعاء وفد المنتخب الوطني للترايثلون للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستقام على هاشم سباق الرجل الحديدي 70.3 في صلالة بسلطنة عمان، والذي يقام خلال الفترة من 21 ولغاية 25 سبتمبر الجاري، إذ يمثل البحرين في هذه البطولة 6 لاعبين هم محمد عيسى القيص، حسين عبدالله قمبر، أحمد المدني، رويا عادل، ريم الباش ومي محسن.

ويشارك في منافسات البطولة الخليجية 18 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على المراكز الثلاثة الأولى، إذ تأتي هذه البطولة تماشيًا مع التوجيهات الرسمية للاهتمام برياضة الترايثلون في الدول الخليجية، لتطويرها ووصول اللاعبين الخليجيين إلى المستوى العالمي، خصوصًا مع الانتشار الواسع للعبة في الفترة الأخيرة بدول الخليج.

وبحسب البرنامج المعلن من اللجنة المنظمة للبطولة، فسيكون يوم غد موعد التسجيل الرسمي للاعبين المشاركين إضافة إلى المؤتمر الصحفي الخاص الذي يشارك فيه اللاعب محمد عيسى القيص، على أن يخوض اللاعبون جولة تعريفية على مسار السباحة والجري ومن ثم فحص وركن الدراجات الهوائية واستلام المعدات الخاصة بالسباق، على أن يكون السباق الرسمي يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري.

ويترأس وفد البحرين في البطولة رئيس الاتحاد عبدالله عبدالسلام الذي من المقرر عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الاتحادات الخليجية، بهدف بلورة التعاون المشترك بين الاتحادات للاهتمام باللعبة واللاعبين.