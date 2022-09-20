فضيحة مدوية.. مغربية تهرب مع عشيقها بعد يومين من زفافها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

بعد يومين فقط من حفل زفافها، أوقفت السلطات الأمنية في المغرب عروس حديثة الزواج رفقة عشيقها في بلدية آيت أورير بإقليم الحوز وسط البلاد.

وبحسب صحيفة “أكادير 24″، أوقفت عناصر الدرك الملكي في إقليم الحوز، الأحد، شابة حديثة الزواج في أحضان عشيقها بأحد المناطق بتراب الجماعة المحاذية لبلدية آيت أورير.

وتبين أن العروس خططت للفرار رفقة عشيقها بعد يومين من عقد قرانها وزفافها، وأقدم عشيقها على نقلها على متن دراجته النارية بعد خروجها من منزل الزوجية.

واعتبرت وسائل إعلام محلية هذه الواقعة “الأولى من نوعها في المنطقة”.

وتركت الواقعة موجة من الاستغراب والدهشة بين أهل ومعارف العروس، كما تفاعل حولها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.