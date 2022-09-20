محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شب حريق داخل مبنى بنك الدم لمستشفى رانيا بمنطقة البتراء الأردنية ما تسبب في إصابة شخصين من الكوادر الطبية. وأكدت مصادر أنه على الفور من التبليغ بوجود حريق، توجهت مجموعات الدفاع المدني والمجموعات الأمنية وتم إخلاء المتواجدين داخل قسم الخداج وإخماد الحريق بالكامل. وقال المصدر: “أصيب شخصان بضيق تنفس من الكوادر طبية في مستشفى الملكة رانيا في البتراء”، لكن حالتهم الصحية الآن أصبحت حسنة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. حريق في مستشفى الملكة رانيا ووقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.