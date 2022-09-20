أميرِ القصيم يرعى حفلَ تخريج 112 من حفظة كتاب الله بالبكيرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – اليوم – حفلَ جمعيَّة تحفيظ القرآن الكريم بالبكيريَّة لتخريج الدفعة العشرين من حفاظ وحافظات كتاب الله البالغ عددهم 112 حافظاً وحافظةً، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزَّان ومحافظ البكيرية محمد العريفي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الدكتور عبدالله بن حمد اللحيدان، شكرَه وتقديرَه لسموِّ أمير منطقة القصيم على رعايته الحفلَ الذي اعتاد عليه الجميع كل عام، مؤكداً أن سموَّه داعم لجميع برامج حفظة كتابه الكريم.

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‎ورحَّب الدكتور السديس بسموُّ أمير القصيم، مبدياً سعادته في المشاركة مع حفظة كتابه الكريم ، مشيراً إلى أن الله منَّ على هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بالعناية بالقرآن الكريم حتى العهد الزاهر عهد خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود وسموِّ وليُّ عهده الأمين – حفظهما الله – ‎منوِّهاً بحرص سموِّه واهتمامه بالقرآن الكريم.

واستمعَ سموِّ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، خلال الحفل إلى نماذج من قراءات الخريجين ، وشاهد عرضاً مرئياً عن برامج الجمعية وما تحقق لها من إنجازات.

‎وأكدَ أمير القصيم بأنَّ المملكةَ قامت على القرآن الكريم وعلى التوحيد والعقيدة السليمة والحصن الحصين للعز والتمكين في بلادنا التي هي مهبط الوحي ومبعث الرسالة، مهنئاً الخريجين والخريجات من حفظة كتابه الكريم، مبدياً سعادته برعاية مثل هذه المناسبات، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة – أعزَّها الله – أولت كتاب الله العناية والاهتمام من خلال دعم طباعة المصحف الشريف وإقامة المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم ، سائلا الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنَه ويديم عزَّه واستقرارَه.

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