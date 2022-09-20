الشليل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 15 بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع وكيل الشؤون الميدانية والقضايا في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل، شكرَه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته على المرتبة الخامسة عشرة.

كما أعرب عن شكره لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على دعمه لمنسوبي الرئاسة العامة، سائلاً الله التوفيق في أداء مهام عمله.