محمد بن مسعود - الدمام - منتدى أنت المبدع يكرم أكثر من 300 من المتفوقين والمتفوقات بالمسابقة العامة في بني يوسف

في جو فرائحي بهيج *نظّم “منتدى أنت المبدع” مهرجانا جماهيريا لتكريم المتفوقين والمتفوقات في المسابقة العامة “الموسم الثامن”* في مدرسة خديجة بنت خويلد منطقة جرنات بني يوسف، *بحضور رسمي وشعبي يتقدمهم كل من : الشيخ / نجيب عبدالرؤوف ، والشيخ/ عارف محمد حزام ، والأستاذ/ عبدالحكيم أنعم أعضاء المجلس المحلي بمديرية المواسط.*

المهرجان بدأ بآيات عطرة من القرآن الكريم، تلاه أنشودة ترحيبية لزهرات المنتدى، بالإضافة إلى العديد من الفقرات التي نالت استحسان الحاضرين.

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وفي كلمته *أشاد الشيخ / نجيب عبد الرؤوف بالمكرمين والمكرمات من كل الفئات* مقدماً شكره للقائمين على المنتدى، والمشاركين في إعداد الحفل.

كما أثنى على *دور مدارس ومراكز القرآن الكريم في تعديل السلوك نحو الفضيلة، وغرس الأخلاق الكريمة لدى الطلاب والطالبات* من خلال القرآن الكريم، مؤكداً بأنه لن يدخر أي جهد في دعم مثل هذه الفعاليات التي ترفع من مقام العاملين في المجال القرآني، داعيا للمزيد من الاهتمام بكتاب الله تلاوة وتدبرا وحفظا وتطبيقاً.

الأستاذة / اعتماد عبدالباقي – مديرة “منتدى أنت المبدع” أوضحت أيضا في كلمة المنتدى بأن هذا المهرجان *في نسخته الثامنة قام بتكريم 310 مشاركاً لهذا العام؛ من مختلف الفئات.*

وأضافت .. بأنه تم تكريم 221 متسابقاً ومتسابقة من البنين والبنات، منهم 107 في مجال القرآن الكريم، و19 من معلمي ومعلمات التحفيظ، و5 من الطلبة المتفوقين في المدارس العامة، بالإضافة إلى تكريم 22 من المندوبين والمندوبات، وأعضاء اللجان، و3 مدراء مدارس نموذجية، و12 جهة وشخصية من الداعمين، و8 من المبدعات في الإنشاد والرسم والأعمال اليدوية، وتم تسليمهم الشهادات والجوائز التشجيعية.

كما أشارت إلى أن *من بين المكرمين 9 من “الأسر المثالية” ممن لديهم أربعة أولاد وأكثر يحفظون القرآن الكريم.*

وأشادت في كلمتها بالداعمين للمدرسة ماديا ومعنويا قائلة : كلماتنا تعجز عن الوفاء لكم، ولا نملك إلا أن نقول : لكم منا خالص الشكر والعرفان، ومن الله كثير الأجر والثواب الجزيل.

كما أشادت في نهاية كلمتها بكل الجهود المبذولة التي شاركت وتشارك في إنجاح برامج وأنشطة المنتدى.

وفي ختام الحفل – الذي تخللته العديد من الكلمات والفقرات الفنية الهادفة – توزيع الشهادات والجوائز التشجيعية للمكرمين.

*حضر الحفل الأستاذ/ عبدالرحمن سلام نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المواسط،* والعديد من الوجاهات، والشخصيات الاجتماعية، وأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.