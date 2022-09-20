سلمان الفرج يغيب عن تدريبات “الأخضر”.. وعودة حسان تمبكتي بعد اكتمال جاهزيته

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واصل المنتخب الوطني، مساء الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا بمدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع لافينكا، تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ وإنهاء الهجمة بعدها أجريت تقسيمه على منتصف الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية لشعوره بآلام في عضلة الساق، فيما شارك اللاعب حسان التمبكتي، في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

ويواصل الأخضر يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على “ملعب منتجع لافينكا”.

وسيخوض “الأخضر” خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.





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Source akhbaar24

