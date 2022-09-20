بسبب وجبة فطور.. شاب يعتدي على عاملة منزلية بمشرط في المدينة

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أقدم شاب “18 عاما” بإحدى محافظات منطقة المدينة المنورة على الاعتداء على عاملة منزلية بمشرط، قبل أن يسحبها إلى أقرب مركز للهلال الأحمر ويلقيها بالقرب منه في حالة نزيف وفقدان للوعي، فيما نجا شخص آخر حاول اعتراضه من مصير العاملة.

وعلم “أخبار 24” أن العاملة المنزلية تتلقى العلاج حالياً بأحد المستشفيات وحالتها الصحية مستقرة رغم إصابتها بجروح عميقة في الجلد والوجه والرأس.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الشاب، وهو قيد التحقيق، فيما ظل يردد عبارة “إنها ساعة شيطان”، في إشارة للدوافع التي دعته للإقدام على جريمته.

وبحسب مصادر “أخبار 24” فإن العاملة أفادت بأن الشاب طلب منها إعداد وجبة فطور له، غير أن استعجاله قاده إلى الاعتداء عليها، ومن ثم سحبها خارج المنزل.

كما أفاد شهود بأن الشاب يُعد الابن الوحيد لوالدته ولديه شقيقات، بينما تغير سلوكه بشكل كبير بعد تعرفه على شخص في الأربعينات من العمر، قاده إلى طريق المخدرات طمعاً في استغلاله مالياً بعد علمه أن والده متوفى وأسرته ميسورة الحال.



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Source akhbaar24

