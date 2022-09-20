سياسي / أمين عام الجامعة العربية يلتقي مع وزير خارجية مالطا في نيويورك

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القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بوزير الخارجية والشؤون الأوربية والتجارة في مالطا إيان برج، على هامش أعمال الدورة “77” للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الجانبين، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية, بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات العالمية ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

23:08ت م

0228 القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بوزير الخارجية والشؤون الأوربية والتجارة في مالطا إيان برج، على هامش أعمال الدورة “77” للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الجانبين، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية, بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات العالمية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:08ت م0228 www.spa.gov.sa/2385708 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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