اليوم الوطني / حائل تستعدُ للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

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حائل 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واس

أنهت إمارة منطقة حائل جميع الاستعدادات لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة، بإطلاق برامج وفعاليات يعبر من خلالها أهالي وزوار المنطقة عن صدق الانتماء والفرح بتوالي الإنجازات في هذا العهد الزاهر.

وتشتمل الفعاليات على مسيرة أمنية وفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تنظمها أمانة منطقة حائل وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، حيث ستشهد مدينة حائل إضاءة الشوارع وتزيينها بالأعلام الوطنية، والإنارات الخضراء تعبيراً عن مدى الاعتزاز بحب الوطن والفخر بأمجاده.

//انتهى//

23:03ت م

0227 حائل 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأنهت إمارة منطقة حائل جميع الاستعدادات لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة، بإطلاق برامج وفعاليات يعبر من خلالها أهالي وزوار المنطقة عن صدق الانتماء والفرح بتوالي الإنجازات في هذا العهد الزاهر.وتشتمل الفعاليات على مسيرة أمنية وفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تنظمها أمانة منطقة حائل وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، حيث ستشهد مدينة حائل إضاءة الشوارع وتزيينها بالأعلام الوطنية، والإنارات الخضراء تعبيراً عن مدى الاعتزاز بحب الوطن والفخر بأمجاده.//انتهى//23:03ت م0227 www.spa.gov.sa/2385707 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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