عام / “التجارة” تشهِّر بثلاثة مخالفين ارتكبوا الغش في تخزين وتسويق الدجاج الفاسد

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الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسشهَّرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية والمصرية بعد صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال نقل وتخزين وتسويق دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك وهو ما يعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورة المنتجات الغذائية المغشوشة على صحة وسلامة المستهلك.ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية في الرياض المتضمِّن فرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد المقيمين عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقتهم.وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط شاحنة نقل خفيف مكشوفة بمحافظة الدوادمي محمّلة بـ 560 كرتونَ دجاج فاسد تعرضت لأشعة الشمس ومن ثمَّ عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكمية وإحالة مرتكبي مخالفة نقلها وتخزينها بهدف بيعها في الأسواق إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حاثَّةً عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.//انتهى//22:45ت م0223

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