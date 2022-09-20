18 مدينة تتزين بالأخضر وكرنفالات احتفالية لـ9 أيام

أنهت مختلف الجهات الحكومية وإمارات المناطق والمحافظات استعداداتها وتجهيزاتها كافة للاحتفاء باليوم الوطني الـ92، وعند الساعة التاسعة من مساء الجمعة تنطلق الألعاب النارية في وقت واحد في 18 مدينة؛ لتضيء سماء المملكة باللونين الأخضر والأبيض، حيث ترسم العروض لوحة فنية معبرة عن الهوية الوطنية؛ وعلى ارتفاع يصل إلى 300 متر، ليتمكن جميع المواطنين من مشاهدة العروض النارية ومشاركة أوقات الفرح والابتهاج بذكرى اليوم الوطني.

وتتنوع أماكن المشاهدة للألعاب النارية لتشمل الثغر بلازا في مدينة الرياض، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، وكورنيش الخبر الشمالي وكورنيش الدمام، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، ومتنزه سما أبها، ومتنزه الأمير حسام في الباحة، كما ستنير الألعاب النارية سماء الكورنيش الشمالي في جازان، وحي النهضة في نجران، ومتنزه المغواه في حائل، إضافة إلى حدائق برج عرعر.

طائرات تايفون

تشارك أفرع القوات المسلحة السعودية كافة بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في جميع مناطق المملكة، وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و«ف - 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف - 15 سي» في 14 مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها، خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف.

تحية وطن

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتقدم المقاتلات السعودية والطائرات العسكرية والمدنية أكبر استعراض جوي في تاريخ المملكة تحت شعار «تحية وطن»، والتي ستنطلق في مختلف مناطق المملكة لتغطي 13 مدينة رئيسة.

أحدث التقنيات

وستحتضن مناطق المملكة على مدى 4 أيام متتالية 12 مهرجانًا ترفيهيًا تنطلق خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر، ستشكل كرنفالات احتفالية تحتفي بتاريخ المملكة وتراثها الوطني الأصيل، وتنطلق من الحدائق والمتنزهات العامة، إضافة إلى الفنون الفلكلورية والألعاب الحركية، إلى جانب منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء.

وبطابع وطني تمتزج فيه الكلمة الوطنية مع الموسيقى الطربية، وتحت شعار «نتغنى بأمجادك» يحيي نجوم الطرب الخليجي والعربي حفلات غنائية وطنية، على رأسها الحفل الغنائي يوم 22 سبتمبر في القصيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وفي الأحساء يوم 23 سبتمبر في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وفي الرياض على مسرح أبو بكر سالم، إضافة إلى الحفل الغنائي على مسرح بنش مارك في جدة، فيما سيكون ختام الاحتفالات الفنية في تبوك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.