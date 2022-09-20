3781 ارتفاعا بمخالفات جدة في أغسطس

ارتفعت أعداد المخالفات التي رصدتها أمانة جدة في أغسطس الماضي عنها في يوليو الذي سبقه بفارق 3781 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مختلف المخالفات خلال شهر أغسطس من العام الحالي 2022 عن رصد 4.977 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

ونتج عن الأعمال الميدانية إشعار 4.114 موقعًا مخالفًا لتصحيح وضعهم نظامًا.

ورصدت أمانة محافظة جدة مخالفات المباني خلال شهر يوليو من العام الحالي 2022، 1.496 مخالفة في عدد من الأحياء، وأسفرت الأعمال الميدانية عن إشعار 1.261 موقعًا مخالفًا لتصحيح وضعهم نظامًا، وتنوعت المخالفات التي جرى رصدها بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى ترك فتحات الصرف الصحي دون أغطية واقية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

مخالفات AUG

- إتلاف 320 كيلو أسماك فاسدة.

- تعقب البيع العشوائي ومصادرة 900 كيلو جرامًا من الخضراوات.

- حملة مكثفة على الباعة الجائلين ومصادرة 3 أطنان من الخضراوات والفواكه.

- ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير.

- رصد مواقع عشوائية لبيع الأخشاب على مساحة 46 ألف متر.

- إزالة مواقع عشوائية لتحضير المأكولات وتجفيف الخبز.

- ضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك.

- تعقب البيع العشوائي ومصادرة 5 أطنان من الخضراوات.

- مصادرة 400 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

- مكافحة البيع العشوائي ومصادرة 27 بسطة مخالفة.

- إزالة مواقع سكراب عشوائية على مساحة 67 ألف م2.

- إزالة مخالفات ورش استغلت المرافق المحيطة لممارسة نشاطها.

- رصد مواقع عشوائية لبيع الأخشاب على مساحة 46 ألف متر.