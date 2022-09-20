إنجاز 95% من ثلاثين الخميس

واستمع أمين عسير من رئيس البلدية على موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع التي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95%.
وبين الحميدي أن زيارته الميدانية جاءت بهدف متابعة أعمال المشروع النهائية مؤكداً أن المشروع يعد محورياً ومهماً نظراً لموقعه، والأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به.
وأضاف الحميدي أن جميع المشاريع الخدمية عموما تحظى بمتابعة من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.
من جهته، أكد الحويطي أن هذا المشروع جاء بهدف تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، وسيعكس واجهة حضارية لمحافظة خميس مشيط، وسيكون من أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، إذ يتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية في المدينة، ويبلغ طول الطريق أكثر من 3كم، ويحتوي على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.
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