أمير مكة: إنشاء هيئة تطوير جدة يعكس المكانة التاريخية لهذه المدينة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باسمه ونيابة عن أهالي جدة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتحول (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير محافظة جدة).

وقال الفيصل: "أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة إنشاء هيئة تطوير جدة، الذي يأتي استمرارًا لمتابعة وحرص القيادة -أيدها الله- على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات بمختلف مناطق المملكة؛ لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده في جميع محافظاتها".

وأكد أمير مكة أن الأمر الكريم بتحويل (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير جدة) يعكس المكانة التاريخية لهذه المدينة كونها بوابة لمكة المكرمة ولقاصديها، وسوف يسهم هذا الأمر -بحول الله- في تعزيز مكانتها لتكون واجهة حضارية ذات مزايا اقتصادية وثقافية وسياحية فريدة.

من جانبه، رفع نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة قرار مجلس الوزراء بتحول (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير محافظة جدة)، قائلا إن صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير جدة، سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة؛ لتكون جدة واجهة جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على جميع الأصعدة، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتكون جدة واجهة عالمية.

وأكد نائب أمير مكة أن إنشاء هيئة تطوير جدة يُعزز الخطوات الرامية لأن تكون جدة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، مرتكزة في ذلك على الخصائص التي تمتاز بها من حيث موقعها الجغرافي ومقوماتها المتنوعة.