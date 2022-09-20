إذن الكتروني لحمل السلاح بغرض التنقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» إصدار إذن الكتروني لحمل السلاح لغرض التنقل من منطقة إلى أخرى من خلال خدمة «إذن التنقل بسلاح ناري». ويمكن الحصول على الإذن الالكتروني من خلال اتباع 3 خطوات عبر المنصة، الأولى الدخول إلى «أبشر» ثم اختيار خدماتي من التبويب، والثانية اختيار «الأمن العام»، وأخيرا اختيار إدارة الأسلحة. من جهة أخرى يمكنك وعبر حسابك في المنصة إصدار وطباعة تقارير أبشر المعتمدة بأنواعها المتعددة وتقديمها بكل سهولة. وتتضمن الخدمات الموجودة: بيانات الحوادث المرورية وبيانات المركبات، وبيانات أفراد العائلة، والعمالة المنزلية والمخالفات المرورية، وسجل السفر والحلو من المخالفات والحوادث المرورية.

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