شكرا لقرائتكم خبر الصيد بدون ترخيص يوقع بـ50 مخالفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، وعثر بحوزتهم على بندقيتي شوزن و50 طلقة شوزن و3 بنادق هوائية (ساكتون)، وعلبة ذخيرة هوائية، وجهاز إرسال.

وبينت أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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