شكرا لقرائتكم خبر الصيد بدون ترخيص يوقع بـ50 مخالفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
الغرامات:
- 100 ألف ريال لبندقية الرش
- 80 ألفا لاستخدام الأسلحة النارية
- 10 آلاف للصيد دون ترخيص
كانت هذه تفاصيل خبر الصيد بدون ترخيص يوقع بـ50 مخالفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.