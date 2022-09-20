«موثق العدل» تخدم 750 ألف مستفيد خلال 9 أشهر

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وأوضحت الوزارة في بيانها أمس، خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، وذلك عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.ويمكن للمستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوفر على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي، أو من خلال الموقع الالكتروني.
وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.
يذكر أن الخدمة مشغلة من خلال شركة ثقة بإشراف من وزارة العدل.
خدمة الموثق تقدم:
خدمات توثيقية تشمل:
- إصدار الوكالات أو فسخها
- توثيق عقود الشركات
- توثيق الإفراغات العقارية
- توثيق الرهون العقارية وتشمل:
- توثيق رهن العقار
- فك رهن العقار
- إفراغ العقار مع رهنه
- تصحيح الصكوك والإقرارات المالية وتشمل:
- الإقرار بالدين
- الإقرار بسداد الدين
- التنازل عنه
- إقرار استلام المبالغ المالية
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