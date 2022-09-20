%33 من الشباب يفكرون في بدء العمل الحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة أن 33 % من الشباب السعودي يفكرون في بدء العمل الحر، حيث يضيف كل فرد من الشباب قيمة ثرية لمجتمع مليء بالإمكانات والفرص.

وأشار المجلس إلى أن الجيل الشاب ينظر إلى تطوير وصقل المهارات الإدارية والرقمية بجدية لبدء مشاريعهم التجارية وتسجيل أنفسهم ضمن رواد الأعمال والارتقاء بالمنشآت التي يمتلكونها أو يديرونها مع شركاء آخرين إلى مصاف المؤسسات والشركات الفاعلة في المجتمع.

وأضاف مجلس شؤون الأسرة إلى أن هناك 50 برنامجا حكوميا وخاصا لدعم الشباب وتمويل المشاريع ماليا، وتقديم الاستشارات والتدريب والتوجيه من أجل إنجاح تلك المشاريع الناشئة.

وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها. وفي سعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030، أطلقت الجهات العامة الكثير من البرامج والمشاريع لتمكين الشباب ضمن برامج ومشاريع مبادرات التحول الوطني، بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعيا وفي سوق العمل.

وتهدف مبادرة العمل الحر إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، والتي تمكن من إصدار وثيقة العمل الحر من خلال إجراءات سريعة وميسرة، والاستفادة من المميزات والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تقديم العروض والتخفيضات من شركاء النجاح لتسهيل عمل ممارسي الأعمال الحرة من حاملي وثائق العمل الحر.

لماذا العمل الحر؟







تحقيق الاستقلالية المالية.



البحث عن مصدر دخل إضافي.



تحقيق الأفكار والتطلعات على أرض الواقع



الخبرة السابقة في الأنشطة التجارية



المصدر:

- كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال

- مركز بايسون العالمي للقيادة الريادية

ما الذي يحتاجونه؟





الدعم المالي



التدريب والإرشاد



الدعم الفني



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