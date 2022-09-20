خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، أمس، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.

وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية باكير موحيدين آمزا، وسفير جمهورية الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان، وسفير مملكة إسبانيا خورخيه إيبيا سييرا، وسفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، وسفير جمهورية البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير جمهورية البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وسفير جمهورية بنين آدم زكاري باغودو، وسفير مملكة البحرين الشيخ علي آل خليفة، وسفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد بوغازي، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.

ورحب خادم الحرمين بالسفراء في المملكة، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم وامتنانهم له على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. حضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.