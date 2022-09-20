شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يؤكد حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، أمس، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني رستم أومرييف. وأكد ولي العهد خلال اللقاء حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جهته، نقل أومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.