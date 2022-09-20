ولي العهد يؤكد حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية

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من جهته، نقل أومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
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