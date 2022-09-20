تطوير جدة نقلة تنموية نوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظل هيئة تطوير محافظة جدة وهيئات التطوير الأخرى أمام فرصة كبيرة لترجمة تطلعات ودعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق. وينتظر أن تحدث هيئة تطوير محافظة جدة نقلة نوعية على مستوى المحافظة والمدن التابعة لها، استنادا إلى ما تزخر به من مواقع تاريخية وأثرية، ومقومات سياحية ضخمة على شاطئ البحر الأحمر.

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