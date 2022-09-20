تدشين فرعي الجامعة السعودية الالكترونية بالجبيل وينبع

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وقال رئيس الهيئة الملكية «إنه تم تهيئة البيئة المناسبة لمزاولة الجامعة لأنشطتها في نطاق المدينتين الصناعيتين، وتذليل العقبات حتى تكون هذه المبادرة باكورة لمشاريع ومبادرات تعاون جديدة مستقبلا، تتفق مع مستهدفات رؤية 2030. وتتواءم مع مخرجاتها.فيما أكدت رئيسة الجامعة أن الجانبين يسعيان لتحقيق عدد من الأهداف المشتركة بما يتماشى مع حاجة المدينتين، والمساهمة في تطوير منظومة التعليم الجامعي لزيادة الكفاءة التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الموارد البشرية في المدن الصناعية.
يأتي ذلك ضمن خطط الجامعة الاستراتيجية في إتاحة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة والتوسع، وتغطية الاحتياجات التعليمية بما يتماشى مع حاجة مدينتي الجبيل وينبع، خصوصا في التخصصات النوعية التي تخدم المجالات الصناعية للهيئة؛ لتخريج كوادر نوعية قادرة على تغذية متطلبات سوق العمل.
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