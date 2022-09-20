شكرا لقرائتكم خبر 28 مركزا جامعيا لرعاية الطلاب نفسيا ومعالجة قضاياهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد مجموعات تعزيز الصحة النفسية بالجامعات خلال العام الحالي 2022م نحو 28 مجموعة في 28 جامعة حكومية وأهلية، كما تضم 28 مركزا ووحدة وإدارة إرشادية تحت مسمى مراكز العناية بالطالب.

ويهدف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والذي أطلق مبادرة تعزيز الصحة النفسية بالجامعات في 2017م في 7 جامعات، لتغطية جميع جامعات المملكة مستقبلا والتي وصل عددها حاليا إلى 28 جامعة.

وذلك بحسب مسؤولة مبادرة تعزيز الصحة النفسية بالجامعات، أخصائي نفسي أول بسمة حلمي لـ «مكة».

وأوضحت حلمي أنه لضمان توحيد الجهود وتوحيد المعايير في هذه المراكز أصدر المركز الدليل الاسترشادي لمركز العناية بالطالب في الجامعات السعودية، كما يهدف المركز الوطني، لجعل تعزيز الصحة النفسية بالجامعات مؤشرا معتمدا من ضمن مؤشرات الاعتماد الأكاديمي.

وأشارت إلى أن المركز أطلق مبادرة تعزيز الصحة النفسية بالجامعات الحكومية والأهلية ضمن تنظيم أساسي وإطار عمل واضح، كونها من المؤسسات التعليمية التي تسهم في تشكيل الوعي والسلوك وشخصية الطلاب والطالبات وتضم شريحة شبابية كبيرة متنوعة الخصائص، وهذا يسهم في فهم قضايا الصحة النفسية في البيئة الجامعية.

تعزيز الصحة النفسية للطالب الجامعي يكون من خلال 6 أهداف بحسب حلمي:

