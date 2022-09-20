بحث استخدام التخصصات المتعددة في الأعمال الفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الفنون البصرية لقاء افتراضيا بعنوان «استخدام التخصصات المتعددة في الفنون البصرية»، بحضور مجموعة من الفنانين والمهتمين؛ لمناقشة الأعمال الفنية التي تدمج الفن التشكيلي بغيره من التخصصات والمجالات المتعددة، والاطلاع على الفرص والاتجاهات المعاصرة لعرض هذه الأعمال في المعارض المحلية والدولية.

وتحدث مجموعة من الفنانين والمهتمين عن تجاربهم الشخصية في إضافة الموسيقى، والتقنيات السمعية المختلفة، أو الأفلام أو المنسوجات أو التكنولوجيا أو مجال علم الأحياء والخوارزميات في إنتاج أعمالهم الفنية البصرية.

كما تطرق اللقاء لأهمية التعاون بين الفنانين البصريين مع المختصين في المجالات الأخرى، والتأكيد على دور «القيم الفني» في توفير فرص التعاون وتشجيع الفنانين للاستفادة من الخبرات أو الاختصاصات الأخرى لتوسيع مداركهم وتطوير خبراتهم.

وناقش المشاركون أهمية المعامل المتخصصة في الفنون البصرية، لما لها من دور في إثراء الحركة الفنية وإعطاء الموهوبين فرصة أكبر للابتكار عبر تجارب غير مسبوقة.