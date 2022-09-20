تطوير المحتوى الأدبي الصوتي في لقاء افتراضي

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واستهل اللقاء بالحديث عن إحدى مسارات برنامج «الأدب في كل مكان» التي أطلقتها الهيئة أواخر العام الماضي، والمتمثلة بمسار «سحابة أدب» الذي يهدف لتوفير محتوى أدبيا مسموعا باللغة العربية في الأماكن العامة؛ لإثراء وقت الزائر من خلال استماعه لإحدى مجالات المعرفة الأدبية.وتناول المشاركون أشكال البودكاست الأكثر رواجا لدى الجمهور، مشيرين إلى أن ظروف المستمع هي التي تسهم في بحثه عن نوع من القوالب السمعية، وذلك حسب مدة الانتظار التي سيقضيها في مكان ما، فيما يسهم توفر اختيارات عديدة من أجناس الأدب بقوالب متنوعة كالحوارات أو الوثائقيات في إتاحة المجال للمستمع لتجربة قد تكون جديدة بالنسبة له. وشهد اللقاء تقديم مجموعة من المقترحات تهدف لتعزيز مبادرة «سحابة أدب» وربطها بنمط الحياة، وتسويق المبادرة من خلال قنوات البودكاست الأدبية.
تحديات تواجه صناعة المحتوى:
- نوعية البرامج الثقافية ونخبوية جمهورها لا تغري المعلنين الباحثين عن برامج ذات انتشار أكبر.
- صعوبات في الإنتاج وعدم القدرة على دفع تكاليف التسجيل والتحرير والتطوير.
- تقييد المحتوى من قبل المعلنين أو الجهات المنتجة يؤدي في كثير من الأحيان لتواضع الإنتاج.
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