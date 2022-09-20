شكرا لقرائتكم خبر وائل مهدي رئيسا لغرفة أخبار قناة «الشرق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويعد وائل من الكفاءات القيادية المميزة التي أهلته لمهمته الجديدة في قناة الشرق التي تسعى إلى تقديم محتوى يجعلها المصدر الأول لأخبار الاقتصاد للناطقين باللغة العربية، باستخدام منصات متعددة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم أعضاء مجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجية بالتهاني إلى الإعلامي وائل مهدي بمناسبة تعيينه رئيسا لغرفة الأخبار في قناة «الشرق» ومشروعها الرائد «اقتصاد الشرق مع بلومبيرج».ويعد وائل من الكفاءات القيادية المميزة التي أهلته لمهمته الجديدة في قناة الشرق التي تسعى إلى تقديم محتوى يجعلها المصدر الأول لأخبار الاقتصاد للناطقين باللغة العربية، باستخدام منصات متعددة.

كانت هذه تفاصيل خبر وائل مهدي رئيسا لغرفة أخبار قناة «الشرق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.