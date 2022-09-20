شكرا لقرائتكم خبر المفاضلة تحسم المقاعد المحدودة في مسارات الابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أن مسؤوليته تتوقف عند الترشيح، حيث تتيح الخدمات الالكترونية للمقبول استكمال إجراءاته ومنها خدمة إصدار قرار الابتعاث، مؤكدا أن المقاعد محدودة في التخصصات والمؤسسات التعليمية والمسارات ودول الابتعاث لذا فمن الممكن أن يخضع الطلب إلى إجراءات المفاضلة في أي مرحلة من المراحل.

وأتاح البرنامج التقدم بطلب الابتعاث للموظف في القطاعين العام والخاص، ولا يشترط عمر محدد للمتقدمين، كما يمكن ذلك للدارس على حسابه الخاص، وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار.

ويشتمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على 4 مسارات رئيسة، بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة. والمسار الأول هو «إمداد» ويهدف إلى سد حاجة سوق العمل من خلال ابتعاث الطلاب إلى أفضل 200 جامعة ومعهد في العالم في مجالات محددة ذات احتياج عال في سوق العمل وذلك للراغبين بإكمال مرحلة البكالوريوس أو الماجستير.

أما المسار الثاني فهو مسار «واعد» ويهدف إلى دراسة وتدريب الطلاب وإعادة التأهيل وتعزيز القدرات في القطاعات والمجالات الواعدة. والثالث هو مسار البحث والتطوير ويهدف إلى الابتعاث لأفضل 200 مؤسسة تعليمية في العالم ـ حسب المجالات ذات الأولوية ـ والتي من شأنها تنمية البحث والتطوير في بلادنا.

أما الرابع فهو مسار الرواد، ويهدف إلى ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم في مختلف المجالات ويشمل كافة التخصصات، مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات رؤية المملكة 2030.

6 وسائل لتيسير تجربة الابتعاث







رفع جاهزية المبتعث قبل التوجه لبلد الابتعاث



الابتعاث إلى أفضل المؤسسات العالمية



تنويع مجالات ومسارات الابتعاث



توطين برامج اللغة للمبتعثين



إتاحة الفرصة للمتميزين علميا



بناء الشراكات المحلية والدولية



الدارسون في الولايات المتحدة