المفاضلة تحسم المقاعد المحدودة في مسارات الابتعاث

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وأتاح البرنامج التقدم بطلب الابتعاث للموظف في القطاعين العام والخاص، ولا يشترط عمر محدد للمتقدمين، كما يمكن ذلك للدارس على حسابه الخاص، وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار.ويشتمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على 4 مسارات رئيسة، بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة. والمسار الأول هو «إمداد» ويهدف إلى سد حاجة سوق العمل من خلال ابتعاث الطلاب إلى أفضل 200 جامعة ومعهد في العالم في مجالات محددة ذات احتياج عال في سوق العمل وذلك للراغبين بإكمال مرحلة البكالوريوس أو الماجستير.
أما المسار الثاني فهو مسار «واعد» ويهدف إلى دراسة وتدريب الطلاب وإعادة التأهيل وتعزيز القدرات في القطاعات والمجالات الواعدة. والثالث هو مسار البحث والتطوير ويهدف إلى الابتعاث لأفضل 200 مؤسسة تعليمية في العالم ـ حسب المجالات ذات الأولوية ـ والتي من شأنها تنمية البحث والتطوير في بلادنا.
أما الرابع فهو مسار الرواد، ويهدف إلى ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم في مختلف المجالات ويشمل كافة التخصصات، مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات رؤية المملكة 2030.
6 وسائل لتيسير تجربة الابتعاث
- رفع جاهزية المبتعث قبل التوجه لبلد الابتعاث
- الابتعاث إلى أفضل المؤسسات العالمية
- تنويع مجالات ومسارات الابتعاث
- توطين برامج اللغة للمبتعثين
- إتاحة الفرصة للمتميزين علميا
- بناء الشراكات المحلية والدولية
الدارسون في الولايات المتحدة
- 2666 دارسا على حسابه الخاص
- 1664 مرافقا للدارسين
- 850 يدرسون كملحق تابع5
- 0 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة
- 5887 مبتعثا ضمن البرنامج
- 4643 موظفا مبتعثا للدراسة
- 4736 طالبا وطالبة كملحق مستقل
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