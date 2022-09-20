6 آلاف ريال غرامة تجاوز الحافلات المدرسية

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ودعت إلى توخي الحذر أثناء القيادة للمساهمة في تعزيز السلامة والتقليل من نسبة الحوادث المرورية، من خلال الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافة آمنة والتركيز وعدم الانشغال بالطريق، واستخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات، إلى جانب القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية المتغيرة واستخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.من جهة أخرى تم ضبط 539 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة. ودعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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