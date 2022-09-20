شكرا لقرائتكم خبر 6 آلاف ريال غرامة تجاوز الحافلات المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الإدارة العامة للمرور أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية، عقوبتها الغرامة من 3 إلى 6 آلاف ريال.

ودعت إلى توخي الحذر أثناء القيادة للمساهمة في تعزيز السلامة والتقليل من نسبة الحوادث المرورية، من خلال الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافة آمنة والتركيز وعدم الانشغال بالطريق، واستخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات، إلى جانب القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية المتغيرة واستخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.

من جهة أخرى تم ضبط 539 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة. ودعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.