محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دورة بعنوان “الإسعافات الأولية ” حضرها قرابة الـ40 موظف وموظفة من منسوبي الفرع وقياداته بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية. اشتملت محاور الدورة على تعريف مفهوم الاسعافات الأولية ومسؤوليات المسعف وتقييم الحادث والتعامل مع المصاب فاقد الوعي ولا يتنفس واختناق البالغين والأطفال والجروح والنزيف والصدمة الفسيلوجية والصرع والحروق والنوبة القلبية والسكتة القلبية وارتفاع وانخفاض السكر وإصابات العمود الفقري ووفي ختام الدورة طبقت عمليا المهارات الإسعافية للحوادث الطارئة. تأتي هذه الدورة ضمن الفعاليات التي تنظمها ادارات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والمراكز والدور التابعة له للتفاعل مع الأيام والمناسبات العالمية المختلفة . أخبار قد تهمك Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية بالرياض توعي مايقارب “40” من منسوبيها بأهمية الاسعافات الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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