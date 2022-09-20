“الانضباط” تُغرم سعيد المولد وحازم الزهراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم سعيد المولد لاعب الاتفاق بـ20 ألف لقيامه بالإساءة إلى حكم مباراة الاتفاق الرائد عبر أحد اللقاءات الإعلامية. كما أعلنت لجنة الانضباط عن تغريم حازم الزهراني لاعب الخليج 10 آلاف ريال إضافة إلى عقوبة إيقاف المباراة التلقائي بسبب اللعب العنيف ضد لاعب الفريق المنافس في مواجهة نادي الاتحاد. Advertisements أخبار قد تهمك

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