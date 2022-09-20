شاهد..  صاحب مكتب استقدام يكشف عن رسوم استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال هاشم العبد المحسن، صاحب مكتب استقدام، اليوم، إن السماسرة هم السبب الأول وراء ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة روتانا خليجية، أن السمسار يستقطع نحو 1300 دولار حتى يأتي بالعاملة للمكتب الفلبيني.

وأوضح أن ثمن استقدام العاملة يبلغ 17288 ألف بدون ضريبة، و19824 ألف بالضريبة، موضحا أن مكسب المكتب 3 آلاف ريال فقط، وهو مبلغ مناسب، لأن المكتب يظل مسؤولا عن العاملة لمدة سنتين بعد الإجراءات الجديدة.