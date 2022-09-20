صاحب مكتب استقدام: السعودية أكثر دول العالم طلبا للعمالة المنزلية.. وهذا سر ارتفاع الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال هشام العبد المحسن، صاحب مكتب استقدام، إن أسعار العمالة المنزلية مبالغ فيها بلا شك، موضحا أن السعودية أكثر الدول على مستوى العالم طلبا للعمالة المنزلية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن الطلب أكثر من المعروض بسبب قلة الدول المصدرة.

وبين أن القائمة في مساند تشمل 17 دولة تستطيع الاستقدام منها، لكن على أرض الواقع لا يوجد سوى 5 دول حتى الآن.

وأشار إلى أن المكاتب في تايلاند وضعت راتبا أعلى مما حددته وزارة الموارد البشرية إذ طلبت 600 دولار على الفرد، أي أغلي بـ 100 ريال.