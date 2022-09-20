5 إصابات جديدة بـ جدري القرود بالسودان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بـ جدري القردة في الخرطوم وكسلا وجنوب وغرب دارفور.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق: إنها لاحظت علامات مشجعة على تباطؤ وباء جدري القردة في أوروبا تفيد أن القارة تسير “في الاتجاه الصحيح”، داعية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار.علامات مشجعة:
وصرح المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغه قائلًا: “هناك بعض العلامات المبكرة المشجعة مثل تلك التي لاحظناها في فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، على أن الوباء يتباطأ على الأرجح”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولكن لإحراز تقدم نحو القضاء على المرض في منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل”.
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في الأسبوع الماضي، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 21 بالمائة في الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع.
وللقضاء على انتشار الفيروس في أوروبا، توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تدابير المراقبة وتطعيم الفئات المستهدفة.
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